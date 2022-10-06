الكاتبة الفرنسية آني إيرنو تفوز بجائزة نوبل للآداب لعام 2022

(أ ف ب) – فازت الكاتبة الفرنسية آني إيرنو الخميس بجائزة نوبل للآداب التي تمنحها كل عام أكاديمية نوبل السويدية. وتم كشف اسم الفائزة عند منتصف النهار بالعاصمة ستوكهولم.

وعللت لجنة نوبل اختيارها إرنو، البالغة 82 عاما، بما أظهرته من “شجاعة وبراعة” في “اكتشاف الجذور والبُعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية”.

وكان الروائي عبد الرزاق جرنة المولود في تنزانيا والمقيم في بريطانيا أحرز جائزة 2021، وأوضحت لجنة التحكيم يومها أن المؤلف الذي تشكل رواية “باراديس” (“الجنة”) أشهر مؤلفاته، مُنح الجائزة نظرا إلى سرده “المتعاطف والذي يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات”.