محليات

«الكويتية للإغاثة» تدشن مشروعَي مياه في ريف تعز اليمنية

منذ 6 ساعات
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(كونا) – دشنت الجمعية الكويتية للاغاثة اليوم الخميس، العمل بمشروعي مياه يستفيد منهما نحو 10 آلاف شخص في ريف محافظة تعز اليمنية ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة للعام الثامن على التوالي.
وأوضح مسؤول العلاقات والإعلام في «جمعية الحكمة اليمانية» المنفذة عادل عقلان في بيان أن المشروع يشمل حفر بئرين ارتوازيين بعمق 250 مترا في منطقة جرداد بمديرية الشمايتين وفي منطقة الظهرة بمديرية المعافر بمحافظة تعز.
وأشار إلى أن الجمعية قامت بتوقيع عقود تسليم العمل للجهة التي رسى عليها الاختيار بعد تقديم عروض المناقصات ممثلة بمؤسسة الأبرقي.
ولفت إلى أن المنطقتين التي سينفذ فيهما المشروعان من أكثر المناطق معاناة من شحة المياه واحتياجا لمشروع مياه نظرا للكثافة السكانية الكبيرة وانعدام مشاريع المياه فيهما.

منذ 6 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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