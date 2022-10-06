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المشروع التنموي التطوعي «متمكن» يختتم فعالياته

منذ 3 ساعات
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(كونا) – اختتم المشروع التنموي التطوعي «متمكن» فعالياته التي نفذتها إدارة التنمية الأسرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للشباب لاعداد قائدات مجتمعية تطوعية والذي انطلق في الثاني من الشهر الجاري على مسرح أكاديمية الفنون والإعلام.
وقالت «هيئة الشباب» في بيان صحفي اليوم الخميس ان البرنامج قدم محاضرات لتدريب وتأهيل قائدات المستقبل من الفتيات من عمر 18 إلى 24 سنة بمشاركة نخبة من المحاضرين لاعداد القيادات النسائية في مجال العمل التطوعي والمجتمعي.
وأوضحت أن البرنامج يأتي تفعيلا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي التي تنص على تفعيل الشراكات بين مؤسسات الدولة تحقيقا لرؤية كويت جديدة 2035 وبناء رأس مال بشري يسهم في تنمية ونهضة الكويت.
وأعربت الهيئة عن اعتزازها بالشراكة “المميزة” مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في مجال الأنشطة والبرامج التي تصب في صالح العمل التطوعي والمجتمعي بدولة الكويت.

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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