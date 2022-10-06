تراجع احتياطيات العملات الأجنبية في العالم بقيمة تريليون دولار

تراجعت احتياطيات العملات على مستوى العالم بوتيرة قياسية مع تدخل البنوك المركزية لدعم عملاتها.

وانخفضت الاحتياطات بحوالي تريليون دولار أو 7.8% خلال العام الحالي إلى 12 تريليون دولار، لتسجل أكبر تراجع منذ بدء “بلومبيرغ” جمع البيانات عام 2003.

وعلى سبيل المثال، تراجعت احتياطيات الهند بمقدار 96 مليار دولار هذا العام إلى 538 مليار دولار، وأوضح البنك المركزي الهندي أن تغييرات تقييم الأصول تمثل حوالي 67% من الانخفاض في الاحتياطيات خلال العام المالي الذي بدأ في أبريل.

ويعني ذلك أن التغييرات الباقية جاءت من التدخل لدعم العملة، إذ فقدت الروبية حوالي 9% مقابل الدولار هذا العام، وسجلت خلال الشهر الماضي أدنى مستوياتها على الإطلاق.