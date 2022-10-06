ترقية استثنائية لوكيل ضابط في الحرس الوطني تقديراً لجهوده في مساعدة الجهات الأمنية

أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، قراراً بترقية وكيل ضابط مبارك عبدالله جاسر ترقية استثنائية ومنحه شارة الإدارة العسكرية، تقديراً لجهوده في مساعدة الجهات الأمنية.

وأشاد وكيل الحرس الوطني بحضور كبار القادة والضباط، بما قام به الوكيل أول مبارك عبدالله من جهود في خدمة الجهات الأمنية والإسهام في الأمن العام، مشدداً على أهمية اتخاذ الحيطة والحذر في أوقات العمل الرسمي وخارجه تجسيداً للدور المناط بجميع منتسبي الحرس الوطني والقوات الأمنية في حفظ الأمن والأمان في الوطن الغالي.