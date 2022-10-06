محليات

ترقية استثنائية لوكيل ضابط في الحرس الوطني تقديراً لجهوده في مساعدة الجهات الأمنية

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، قراراً بترقية وكيل ضابط مبارك عبدالله جاسر ترقية استثنائية ومنحه شارة الإدارة العسكرية، تقديراً لجهوده في مساعدة الجهات الأمنية.

وأشاد وكيل الحرس الوطني بحضور كبار القادة والضباط، بما قام به الوكيل أول مبارك عبدالله من جهود في خدمة الجهات الأمنية والإسهام في الأمن العام، مشدداً على أهمية اتخاذ الحيطة والحذر في أوقات العمل الرسمي وخارجه تجسيداً للدور المناط بجميع منتسبي الحرس الوطني والقوات الأمنية في حفظ الأمن والأمان في الوطن الغالي.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية يسلّم 21 منزلاً لأهالي المنيا بمصر

منذ 3 أسابيع

«السكنية»: الكوادر الوطنية تسارع الخطى لمواكبة احتياجات المواطنين

منذ 3 أيام

سفارتنا لدى واشنطن للكويتيين المتواجدين في جنوب شرق الولايات المتحدة: احذروا من إعصار إيان

منذ أسبوعين

«العجيري العلمي»: الليل والنهار يتساويان في الكويت 27 الجاري

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى