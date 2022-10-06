محليات

سفير الكويت لدى كوبا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكوبي

منذ 3 ساعات
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(كونا) – قدم سفير الكويت لدى كوبا عادل الأدغم اليوم الخميس أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة للرئيس للكوبي ميغيل دياز كانيل.
ونقل الأدغم عقب المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي في العاصمة هافانا تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، إلى الرئيس دياز كانيل وتمنيات سموهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الأدغم في اتصال هاتفي لـ«كونا» عن اعتزازه بتمثيل الكويت لدى جمهورية كوبا مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
وأشار إلى أن الرئيس دياز كانيل حمله نقل تحياته إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وتمنياته للكويت حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والازدهار.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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