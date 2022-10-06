وزير النفط العراقي: قرار «أوبك +» بخفض الإنتاج بُني على دراسات مستفيضة

(كونا) – قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار اليوم الخميس إن قرار وزراء مجموعة «أوبك +» في فيينا خفض الإنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل جاء بناء على دراسات مستفيضة قامت بها لجان تقنية متخصصة وبسبب الفائض في المعروض من الخام في السوق.

وأضاف الوزير العراقي في تصريح لـ«كونا» قبيل مغادرته فيينا بعد مشاركته في اجتماع «أوبك +» أن التقارير التي رفعت إلينا أشارت إلى أن هناك إمدادات نفطية في السوق تفوق الطلب وقدرت بحوالي مليون إلى مليون و 200 ألف برميل في اليوم إضافة إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على السوق.

وأكد الوزير العراقي أن مسؤولية «أوبك +» أمام المستهلكين والسوق بشكل عام تقوم على حماية توزان سوق الطاقة مشيرا إلى أنه في حال لاحظنا أية تغيرات أو اختلال في معادلة العرض والطلب فسيجتمع الوزراء مجددا لإعادة الأمور إلى نصابها.

وأضاف أن القرار الذي اتخذ نهائي في هذه المرحلة بالنظر إلى عوامل السوق الحالية وتوازناته لكن إمكانية العدول عن مثل هذه التخفيضات قد تصبح من الماضي إذا تغيرت معطيات السوق.

وأكد إسماعيل أن قرار «أوبك +» تقني بحت ولن تسمح المجموعة بالدخول في أية تجاذبات سياسية.