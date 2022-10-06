«CNN»: ذعر وهلع.. في البيت الأبيض بعد قرار «أوبك+» بخفض الإنتاج

ذكرت شبكة «CNN» أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شنَّت حملة واسعة النطاق في محاولة أخيرة لصرف حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عن قرار خفض إنتاج النفط بدرجة كبيرة.

لكن هذه المساعي يبدو أنها قد فشلت، فقد جاء قرار أوبك+ بعد اجتماعها الحاسم، الأربعاء، بإعلان متوقع عن خفض كبير للإنتاج.

والغالب أن يؤدي هذا القرار بدوره إلى ارتفاع أسعار البنزين بالولايات المتحدة في مرحلة تنذر بالاضطراب لإدارة بايدن، إذ تأتي قبل خمسة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لمراسلة شبكة «CNN» أرليت ساينز، الأربعاء، إنه قلق من تخفيض إنتاج النفط، ووصفه بأنه لا داعي له، بينما قال وزير خارجيته أنتوني بلينكن للصحفيين عندما سُئل عن الأمر: لقد أوضحنا وجهة نظرنا لأعضاء أوبك.

واستنفرت الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية كبار مسؤولي الطاقة والاقتصاد والسياسة الخارجية للضغط على نظرائهم الأجانب في دول الشرق الأوسط الحليفة للولايات المتحدة، للتصويت ضد خفض إنتاج النفط.

في حين أن بعض المسودات التي وزعها البيت الأبيض على وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين 3 أكتوبر، واطلعت عليها شبكة CNN، وصفت القرار المحتمل بخفض الإنتاج بأنه كارثة شاملة، وبلغت التحذيرات منه حدَّ وصفه بأنه عمل عدائي.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن البيت الأبيض «انتابته حالة من الذعر والهلع»، فقد شمرت الإدارة عن ساعديها وعمدت إلى استخدام أدواتها للحيلولة دون خفض إنتاج النفط بأي طريقة.

وفي تصريح لشبكة سي إن إن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، «لقد أوضحنا أن إمدادات الطاقة يجب أن تأتي على نحو يلبي الطلب اللازم لمساندة النمو الاقتصادي، وخفض الأسعار على المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وسنواصل التحدث مع شركائنا عن ذلك».