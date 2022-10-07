ألمانيا: مرافق تخزين الغاز ممتلئة حالياً.. بنسبة 93%

على الرغم من توقُّف واردات الغاز من روسيا، تمكَّنت ألمانيا من الاستمرار في ملء مرافق تخزين الغاز لديها.

وأعلنت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات، اليوم الجمعة، أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة حالياً بنسبة 93.09% من سعتها، بزيادة قدرها 0.28 نقطة مئوية عن أمس الخميس.

ومن المحتمل بذلك أن يتمَّ الوصول إلى هدف ملء 95% من سعة المرافق قبل موعده المحدد في الأول من نوفمبر المقبل.

وتشتري ألمانيا الغاز من السوق العالمية بأسعار مرتفعة نسبياً؛ استعداداً لفصلَي الخريف والشتاء. وفي موسم البرد، سيزداد استهلاك الغاز بشكل كبير.

وشددت الوكالة بوضوح «على أهمية خفض استهلاك للغاز»، مشيرةً إلى أنَّ الوضع متوتر بوجهٍ عام، «ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور في الوضع».