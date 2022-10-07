دوليات

إقالة وزير التجارة البريطاني من منصبه لـ«سوء سلوكه»

منذ 14 دقيقة
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أقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الجمعة، النائب البريطاني كونور بيرنز من منصبه وزيراً للدولة في وزارة التجارة، وأوقفته عن الأعمال البرلمانية لحزب المحافظين، بعد «شكوى بشأن سوء سلوك بالغ» في المؤتمر السنوي للحزب هذا الأسبوع.
وقال مكتب تراس إنها أقالت بيرنز من منصب في وزارة التجارة الدولية كان قد شغله لشهر واحد.
وأضاف متحدث باسم مكتب تراس «بعد شكوى من سوء سلوك بالغ، أقالت رئيسة الوزراء النائب كونور بيرنز ليترك بموجب القرار الحكومة بأثر فوري».
وتابع قائلاً «اتخذت رئيسة الوزراء تحركاً مباشراً فور علمها بما تردد، وهي واضحة بشأن وجوب حفاظ كل المسؤولين الكبار على معايير مرتفعة من السلوكيات كما يتوقع الناس منهم».
واجتمع النواب من حزب المحافظين وأعضاء بالحزب في مؤتمر على مدى أربعة أيام بمدينة برمنجهام وسط إنجلترا كان آخرها يوم الأربعاء.
ولم تتضح طبيعة الشكوى بحق بيرنز، ولم يستجب مكتبه بعد لطلب بالتعليق.
وقال متحدث باسم مكتب أعضاء البرلمان من حزب المحافظين «علقنا عضويته، في انتظار نتائج التحقيق في مزاعم عن سلوك غير لائق، وقع في وقت سابق هذا الأسبوع».

منذ 14 دقيقة
0 0 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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