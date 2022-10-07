اقتصاد

إيرادات قناة السويس تبلغ 683.2 مليون دولار في سبتمبر

منذ 47 دقيقة
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قال بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة إن إيرادات قناة السويس بلغت 683.2 مليون دولار في سبتمبر .

وفي أغسطس الماضي بلغت إيرادات قناة السويس 744.8 مليون دولار حسبما أعلنت هيئة قناة السويس المصرية.

وتعتبر القناة هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

وفي سبتمبر الماضي قررت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023.

وأقرت رفع رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المقبل.

منذ 47 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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