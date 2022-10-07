استشهاد فلسطينيَين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

(كونا) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة عن استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطقتين منفصلتين بالضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن شابا فلسطينيا استشهد عقب إصابته بالرصاص الحي قرب قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله فيما أصيب آخر في ظهره خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب محاولة الأهالي صد هجوم للمستوطنين على منزل في البلدة.

وأضافت أن الشهيد الثاني هو الطفل عادل داود «14 عاما» استشهد برصاص قوات الاحتلال متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في رأسه عصر اليوم الجمعة خلال وجوده قرب جدار الفصل العنصري في مدينة قلقيلية.

وشهدت عدد من المحافظات والقرى الفلسطينية منذ فجر اليوم سلسلة اقتحامات واعتداءات للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال أدت الى إصابة العشرات بقنابل الغاز واعتقال اخرين.