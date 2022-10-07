«التايمز»: تايوان تستعد لهجوم صيني عسكري.. مُحتمل

صرح مسؤول كبير بأنَّ تايوان تخزن الإمدادات الحيوية للاستعداد لحصار محتمل من البر الرئيسي للصين، أو في حالة اندلاع صراع؛ إذ قال نائب وزير الاقتصاد، تشين تشيرن تشي، إنَّ هناك حاجة لأن تحتفظ الدولة الجزيرة بمخازن معقولة من الإمدادات المهمة، حسب ما نشرته صحيفة التايمز البريطانية.

وأضاف المسؤول التايواني: فيما يتعلق بنزاع عسكري محتمل، أجرينا استعدادات الغذاء والطاقة والإمدادات الحيوية، بما في ذلك إمدادات التصنيع، لدينا نظام، ونجري جرداً كل شهر.

وتابع: نريد التأكد من أنَّ لدينا مخزوناً يغطي فترة معينة في تايوان، بما في ذلك المواد الغذائية، والإمدادات الأساسية والمعادن والمواد الكيميائية والطاقة بالطبع.

فيما تنظر الصين إلى تايوان ذات الحكم الديمقراطي على أنها من بين أراضيها، وقد كثّفت من الضغط السياسي والعسكري لتأكيد مطالبها بالسيادة.