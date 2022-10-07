الخالد تستنكر عدم دعوتها وبوشهري للاجتماع النيابي حول اللجان البرلمانية

• النواب الذين يطالبون الحكومة بالتمسك بالدستور عليهم أولا التمسك به

• لا الدستور ولا اللائحة ينصان على إقصاء نواب من أية اجتماعات

استنكرت النائب عالية الخالد عدم دعوتها والنائب د. جنان بوشهري لحضور الاجتماع النيابي التنسيقي المقرر عقده غدا السبت في ديوان النائب د.حمد المطر للتنسيق حول المشاركة في اللجان البرلمانية .

وقالت الخالد في سلسلة تغريدات عبر حسابها في موقع تويتر «اشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف الصباح حرصه على استقرار العلاقة بين المجلسين وسرعة الاستجابة لتغيير التشكيل الوزاري والذي يصب في نهجنا الدستوري الذي نتمسك به ولا نحيد عنه».

وأوضحت «كما اطلب من اخواني الاعضاء ضرورة التعاون مع الحكومة والحرص على ذلك، في ظل ذات النهج الدستوري الذي نتمسك به، لما في المرحلة القادمة من تحديات ومعالجات تتطلبها مشاكل الدولة والمواطنين».

وأضافت «وهذا يجعلني استنكر الاجتماع التنسيقي والمقرر عقده غدا السبت دون دعوتي والنائبة جنان بوشهري، فالمبدأ لا يتجزأ والنهج الدستوري المتمسكين به ايضا لا يتجزأ، فمن يطالب الحكومة من النواب بتمسكها بالدستور عليهم اولا التمسك به وتطبيقه، فلا الدستور ولا اللائحة نصوا على اقصاء نواب من ايا من الاجتماعات، فما بالنا باللجان والتصويت عليها!».

وأكدت «ارجو من جميع الاعضاء الالتزام بالدستور واللائحة وان يكون تصويت اللجان كما هو منصوص عليه تحت قبة عبدالله السالم» .

