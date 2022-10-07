الرئيس اللبناني: أولويتنا المطلقة حالياً انتخاب رئيس جديد للبلاد

(كونا) – أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة أن الأولوية المطلقة حاليا يجب أن تكون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية قائلا إن وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال عون الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي مضيفا أنه لا يمكن أن تتحقق الشراكة الوطنية الكاملة في غياب رئيس الجمهورية ما يمكن أن يعرض لبنان لأوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه.

على صعيد آخر أشار البيان إلى أن لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين مع الإسرائيليين لتحديد مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية.