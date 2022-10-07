اقتصاد

الغيص: «أوبك» ليست منظمة سياسية.. ولا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر

منذ ساعتين
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• قرار «أوبك+» استباقي ومدروس واتخذ بالإجماع وليس من دولة بحد ذاتها

• نعمل على ضمان تدفقات النفط وسط ضبابية اقتصادية متوقعة

صرح هيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك بأن المنظمة تعمل على ضمان تدفقات النفط، وأنها لا تنحاز لطرف مقابل طرف آخر، قائلاً: لسنا بمنظمة سياسية ، وذلك في مقابلة مع “العربية” .

وأوضح “الغيص” أن قرار “أوبك+” استباقي ومدروس واتخذ بالإجماع من قبل 23 دولة، وليس قرارًا من دولة بحد ذاتها أو مجموعة من الدول ضد أخرى. 

كما أشار إلى أن قرار “أوبك+” يحمل مرونة واسعة للتعامل مع الضبابية المتوقعة اقتصاديًا. 

وذلك بعدما قررت مجموعة “أوبك+” في اجتماعها هذا الأسبوع في فيينا خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا. 

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

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