مجلس الأمة

د.جنان بوشهري: عدم دعوتي والنائب عالية الخالد لحضور الاجتماع النيابي بداية غير موفقة

منذ 29 دقيقة
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• النائب حمد المطر اكتفى بالاتصال للسؤال عن اللجان التي نرغب بالمشاركة بها معللاً ذلك بالحرج !

• حرب إقصاء مبكرة من اللجان البرلمانية لا سيما من التعليمية البرلمانية

انتقدت النائب د.جنان بوشهري عدم دعوتها والنائب عالية الخالد للاجتماع في ديوان النائب د.حمد المطر للتنسيق حول اللجان البرلمانية .

وقالت بوشهري في سلسلة تغريدات عبر حسابها في موقع تويتر «وجه النائب د. المطر دعوة للاجتماع في ديوانه للتنسيق على اللجان البرلمانية، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن دعوة الحضور لم توجه إلى النائبين عالية الخالد ود. جنان بوشهري ، واكتفى بالاتصال مساء أمس والسؤال عن اللجان التي نرغب بالمشاركة بها لنقل وجهة نظرنا للحضور، معللا ذلك بالحرج!».

وأوضحت «إن كان من حق النائب د. المطر دعوة من يرغب إلى ديوانه، إلا أنها بداية غير موفقة في التعامل مع النائبين من النساء، فخلال الانتخابات تشرفت بزيارة مئات الدواوين ضمت جميع الأطياف، فحظيت باستقبال الأخت وضيافة أهل الكويت الأصيلة، تناقشنا وتحاورنا وغادرت بمثل ما استقبلت، بكل حفاوة».

وأضافت «لذا فأنا على يقين أن المسألة لدى الأخ د.المطر لا علاقة لها بالحرج، أكان اجتماعيا أو شرعيا، وما يؤكد ذلك استقباله للأخوات المهنئات، علاوة على لقائه بمجاميع نسائية خلال الانتخابات، ولكن المسألة من المؤكد أنها حرب إقصاء مبكرة من اللجان لا سيما من اللجنة التعليمية البرلمانية».

وأشارت «وفي الختام، أود التأكيد على أن النائب المرأة لا تحتاج الى “وسيط” ينقل وجهة نظرها سواء داخل مجلس الأمة أو خارجه، فهي وفق الدستور تملك كافة الصلاحيات وعليها ذات الواجبات، وأدعو زملائي النواب إلى عدم الانسياق  لمثل تلك الممارسات الفردية، وعدم تعززيها بين أعضاء مجلس الأمة».

وأكدت «فأمامنا مسؤوليات أكبر تجاه الوطن والمواطنين، والجميع ينتظر من النواب، رجالا كانوا أو نساء، الوفاء بتعهداتهم والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الكويت وشعبها الكريم».

منذ 29 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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