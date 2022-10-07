زيلينسكي لبوتين: لن تنجو إذا استخدمت السلاح النووي

(وكالات) – قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ “من الصعب القول” ما إذا كانت مخاطر الحرب النووية قد زادت مع مكاسب جيشه على الأرض، لكنه لا يزال واثقاً من أن نظيره الروسي لن ينجو من مثل هذا التصعيد في الأعمال العسكرية.

كان زيلينسكي يخاطب معهد “لوي” البحثي الدولي في سيدني، عبر رابط فيديو، بعد أن استعاد الجيش الأوكراني الأرض التي ضمّتها روسيا بشكل غير قانوني الأسبوع الماضي.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أنه لن يتردد في استخدام الأسلحة النووية لدرء محاولة أوكرانيا استعادة السيطرة على المناطق التي تحتلها موسكو.

لدى سؤاله عما إذا كان خطر استخدام روسيا للأسلحة النووية قد ارتفع، قال زيلينسكي من خلال مترجم: “من الصعب معرفة ذلك”.

وشكك في ما إذا كان لدى بوتين سيطرة كافية على الحملة الروسية لتوجيه ضربة نووية تكتيكية، قائلاً إن الروس وجدوا أنّ “من الصعب السيطرة على كل ما يحدث في بلادهم، تماماً كما أنهم لا يسيطرون على كل شيء لديهم في ساحة المعركة”.

وأضاف زيلينسكي إن بوتين أدرك أنّ “العالم لن يتسامح” مع ضربة نووية روسية.

وأوضح أنه “يفهم أنه بعد استخدام الأسلحة النووية لن يكون قادراً على الحفاظ على حياته، إذا جاز التعبير، وأنا واثق من ذلك”.

في السياق نفسه، قالت روسيا، إنّها لا تزال “ملتزمة تماماً” مبدأ عدم السماح أبداً بقيام حرب نووية، مع تفاقم المخاوف من تصعيد خطير محتمل في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر في أوكرانيا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحافية، الخميس، بأنّ موقف موسكو، وهو عدم خوض حرب نووية أبداً، لم يتغير.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال سابقاً، إنّه “لم يكن يخادع” بشأن استعداده لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن وحدة أراضي بلاده.