سمو الأمير يهنئ سمو ولي العهد بالذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد 

(كونا) – بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد هذا نصها:
سمو ولي العهد أخي العزيز الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يطيب لي بكل المحبة والتقدير أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني الأخوية والقلبية بمناسبة الذكرى الثانية لتوليكم ولاية العهد.
مشيدا في هذه المناسبة الغالية على الجميع بما اتسمت به مسيرتكم الحافلة بالعطاء من معاني التفاني والإخلاص في خدمة وطننا العزيز مما أكسب سموكم تقديرنا واعتزازنا وثناءنا.
تلقيت ببالغ التقدير والامتنان كتاب سموكم الذي ضمنتموه تهانيكم القلبية بمناسبة الذكرى الثانية لنيلنا الثقة السامية من لدن مقامكم الكريم وتولينا ولاية العهد.
وإنني لأغتنم هذه المناسبة لأعرب لسموكم عن بالغ تقديري واعتزازي بكم قائدا حكيما لمسيرة الخير والرخاء لوطننا العزيز مجددا العهد لسموكم حفظكم الله ورعاكم ببذل قصارى جهودنا وكل ما في وسعنا لتحقيق ما تتطلعون إليه سموكم من تطور وازدهار لوطننا الغالي وعيش كريم لأبنائه المخلصين.
كما أتضرع إلى الله في علاه أن يحفظكم بعنايته ويحيطكم برعايته ويديم عليكم الصحة والعافية ويديمكم فخرا وذخرا لنا ولشعب الكويت الكريم وأن يجعل هذا الوطن سخاء رخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة حفظكم الله ورعاكم.