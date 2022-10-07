صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي قد يخسر 4 تريليونات دولار

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجييفا” من أن الاقتصاد العالمي قد يخسر 4 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي حتى عام 2026، ويواجه خطر الركود بشكل متزايد.

وحسبما نقلت “بلومبيرغ”، صرحت “جورجييفا” في تصريحات معدة لحدث لصندوق النقد الدولي في واشنطن الخميس: الوضع ربما يزداد سوءًا، مشيرة إلى أن حالة انعدام اليقين لا تزال مرتفعة للغاية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وانتشار الوباء.

كما حذرت “جورجييفا” -قبيل اجتماعات الصندوق السنوية التي ستعقد الأسبوع المقبل- من إمكانية ظهور المزيد من الصدمات الاقتصادية.

وأوضحت أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الدول التي تشكل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي ستواجه انكماشًا على مدار ربعين سنويين متتاليين على الأقل خلال العام الحالي أو المقبل، مضيفة: عندما يكون النمو إيجابيًا، فإنه سيبدو وكأنه ركود بسبب تراجع الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار.