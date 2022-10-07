فوز ناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا بجائزة نوبل للسلام

(كونا) – أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو اليوم الجمعة منح جائزة نوبل للسلام لعام 2022 لناشط بيلاروسي بالإضافة إلى منظمتين حقوقيتين غير حكوميتين من روسيا وأوكرانيا تقديرا لجهودهم معا في إثبات “أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية”.

وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية في أوسلو بيريت ريس أندرسن إنه تقرر منح الجائزة للمدافع عن حقوق الإنسان في بيلاروسيا أليس بيالياتسكي ومنظمة (ميموريال) الروسية لحقوق الإنسان و(مركز الحريات المدنية) الأوكراني لحقوق الإنسان.

وأضافت أن الفائزين بجائزة السلام “عززوا لسنوات عديدة الحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين”.

وأشارت إلى أن بيالياتسكي كان أحد المبادرين للحركة الديمقراطية التي ظهرت في بيلاروسيا في منتصف الثمانينيات لافتة إلى أنه كرس حياته لتعزيز الديمقراطية والتنمية السلمية في وطنه.

كما لفتت إلى أن منظمة (ميموريال) التي أسست عام 1987 على يد نشطاء بمجال حقوق الإنسان في الاتحاد السوفياتي السابق تهدف إلى “ضمان عدم نسيان ضحايا قمع النظام الشيوعي مطلقا”.

ووصفت مركز الحريات المدنية الذي أسس في كييف عام 2007 بهدف تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في أوكرانيا بأنه “اتخذ موقفا لتعزيز المجتمع المدني الأوكراني والضغط على السلطات لجعل أوكرانيا ديمقراطية بالكامل”.