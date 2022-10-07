«موديز» تعدل النظرة المستقبلية لـ«عمان».. من «مستقرة» إلى «إيجابية»

أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، تعديل النظرة المستقبلية لتصنيف حكومة سلطنة عمان إلى «إيجابية» من «مستقرة»، مع تأكيد تصنيفات المصدر طويل الأجل والتصنيفات العالية غير المضمونة عند Ba3.

وأكدت موديز، على تصنيف برنامج السندات المتوسطة الأجل غير المضمونة من فئة «P» لحكومة عمان Ba3.

وأفادت الوكالة في تقرير، أن التغيير في النظرة إلى «إيجابية» يعكس تعزيز مقاييس عبء الديون والقدرة على تحمل الديون في عمان خلال عام 2022، نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل أساسي، واحتمال استمرار هذا التحسن على المدى المتوسط.

وأشارت موديز إلى أن إصلاح الميزانية العمومية الذي تم بالفعل هذا العام يعيد الانضباط المالي الذي فقدته السلطنة خلال عام 2020.