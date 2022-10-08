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أميركا تشتري أدوية لعلاج أمراض الإشعاع النووي.. بـ 290 مليون دولار

منذ ساعتين
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قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، إنها أنفقت 290 مليون دولار لشراء دواء لعلاج الأمراض الذي يسببه الإشعاع النووي في حالة الطوارئ النووية. وأعلنت إدارة التأهب الاستراتيجي والاستجابة في الوزارة في بيان صدر يوم الثلاثاء، أنها اشترت عقار نبليت من شركة Amgen USA Inc «كجزء من الجهود المستمرة منذ فترة طويلة للاستعداد بشكل أفضل لإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية».
ويمكن أن تسبب متلازمة الإشعاع الحادة، الناتجة عن التعرض لجرعة عالية من الإشعاع، مجموعة من الأعراض، ويمكن للحالات الشديدة أن تحدث آثارًا مدمرة على الجسم، بما في ذلك تدمير نخاع العظام وتسبب النزيف الداخلي وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ويهدف الدواء نبليت، الذي يمكن استخدامه لكل من البالغين والأطفال، إلى تقليل النزيف الذي يحدث غالبًا بسبب الإشعاع.
ووافقت إدارة الغذاء والدواء لأول مرة على الدواء في عام 2008 لمكافحة اضطراب المناعة الذاتية الذي يسبب نزيفا خطيرا ومددت الموافقة الأخرى في يناير من العام الماضي لاستخدام الدواء كعلاج من الإشعاع.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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