استشهاد فلسطيني وإصابة 11 في اقتحام لقوات الاحتلال بمخيم جنين

(كونا) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت أن فلسطينيا استشهد فيما أصيب 11 اخرون خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بمخيم (جنين) بالضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي ان شابا استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة في حين اصيب 11 اشخاص اخرون بالرصاص الحي في الأطراف السفلية مشيرة إلى أن بينهم 3 إصابات وصفت بالخطيرة.

وأضافت أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيي (جنين) و(ابن سينا) لتلقى العلاج.

وجاء ذلك في اعقاب اقتحام عشرات الآليات العسكرية المخيم بالتزامن مع تسلل وحدات خاصة في جيش الاحتلال وحاصروا منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة في محاولة لاعتقاله ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أسفرت كذلك عن إصابة العشرات بحالات اختناق واعتقال شقيقه.

وأفادت تقارير صحفية محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال اعتلت عددا من الاسطح في (جنين) ومنعت الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للتغطية بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات من طراز (أباتشي) واطلاق النار وقنابل الغاز تجاه الفلسطينيين.