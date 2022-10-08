محليات

افتتاح مشروعَي مياه بمحافظة أبين في اليمن.. بتمويل كويتي

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – دشنت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير الكويتية اليوم السبت مشروعي مياه يستفيد منهما نحو 3500 شخص في مديرية احور بمحافظة أبين جنوبي اليمن ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ ثماني سنوات.
وأعرب وكيل المحافظة في تصريح صحفي خلال تدشين المشروعين عن شكره وتقديره وامتنانه لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية تنمية الخيرية على الدعم الكبير والكريم الذي سيضع حدا لمعاناة مزمنة لمئات الأسر مع المياه الآمنة والنقية.
ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي لـ«مؤسسة بصمات للتنمية» المنفذة أحمد الزمر في تصريح لـ«كونا» أن التدشين شمل مشروعي بئرين ارتوازيين متكاملين في قريتي المشجاح والشبكة بمديرية أحور على نفقة متبرعين كويتيين وإشراف جمعية تنمية الخيرية.

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

وزير الصحة: مساواة الحاصلين الجزء الأول من البورد الكويتي بالماجستير والدبلوم

منذ 3 أسابيع

القوة البحرية تنفذ رماية بالذخيرة الحية الثلاثاء والأربعاء

منذ 3 أسابيع

«اتحاد الجمعيات»: دعم برنامج إحلال العمالة الوطنية في القطاع التعاوني

منذ 3 أسابيع

سفارتنا في أميركا: موقعان لإجلاء مواطنينا المتواجدين في مناطق إعصار «إيان»

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى