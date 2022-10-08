افتتاح مشروعَي مياه بمحافظة أبين في اليمن.. بتمويل كويتي

(كونا) – دشنت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير الكويتية اليوم السبت مشروعي مياه يستفيد منهما نحو 3500 شخص في مديرية احور بمحافظة أبين جنوبي اليمن ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ ثماني سنوات.

وأعرب وكيل المحافظة في تصريح صحفي خلال تدشين المشروعين عن شكره وتقديره وامتنانه لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية تنمية الخيرية على الدعم الكبير والكريم الذي سيضع حدا لمعاناة مزمنة لمئات الأسر مع المياه الآمنة والنقية.

ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي لـ«مؤسسة بصمات للتنمية» المنفذة أحمد الزمر في تصريح لـ«كونا» أن التدشين شمل مشروعي بئرين ارتوازيين متكاملين في قريتي المشجاح والشبكة بمديرية أحور على نفقة متبرعين كويتيين وإشراف جمعية تنمية الخيرية.