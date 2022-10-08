«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهاراً.. والعظمى 41 درجة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس حار، خلال النهار، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة.

أما ليلاً يسود طقس مائل للحرارة إلى معتدل، ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام. وليلاً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع الموج: 1 – 3 أقدام.

وأوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة للعظمى، و23 للصغرى.