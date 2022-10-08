الثامن من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الثامن من أكتوبر..

1955 – افتتاح مستشفى (ماليري) الذي شيدته هيئة الإرسالية الأمريكية في حفل كبير حضره أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح.

1961 – أول سفير للكويت لدى المملكة المتحدة السفير خليفة الغنيم يقدم أوراق اعتماده لملكة بريطانيا.

2002 – مقتل جندي من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) واصابة آخر بجروح في جزيرة فيلكا في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

2007 – الكويت تحقق إنجازا بحصولها على جائزتين في القمة العالمية للمعلوماتية التابعة للأمم المتحدة (وورلد ساميت أوورد) لعام 2007 التي أقيمت في كرواتيا بمشاركة أكثر من 160 دولة عن المشروعين الإلكترونيين الخاصين بالمكفوفين ومعالجة صعوبات النطق.

2012 – الفريق الكويتي للدراجات المائية يحقق انجازا تاريخيا عالميا غير مسبوق بعد فوزه بالمركز الاول الى جانب الولايات المتحدة وتايلاند في بطولة العالم للدراجات المائية في ولاية اريزونا الامريكية وبلغت حصيلة الميداليات التي حققها الفريق 15 ميدالية.

2020 – مجلس الأمة يبايع بالإجماع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في جلسة خاصة.

2020 – سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة بعد مبايعة سموه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس وليا للعهد.

الوفيات 2007 – الشيخ سالم صباح السالم الصباح ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 69 عاما وتولى الراحل حقائب وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع والداخلية والخارجية إضافة إلى رئاسته اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.

2021 – المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي بوخضور ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 74 عاما وتولى الراحل حقائب وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الإعلام وعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وعين سفيرا للكويت لدى البحرين بين عامي 1988 و1992.