أمنيات

«الداخلية»: 4795 مخالفة خلال حملتين على عدد من المناطق

منذ ساعتين
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ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية أن الادارة العامـة للمـرور قامت بـفـرز دوريـة ثابتة بمنطقـة مسـنة الوطية لإعادة المظهر الحضاري للمنطقة ورفـع ومخالفـة كـل مـا مـن شأنه عرقلـة حركة المرور، حيث قامت الدورية بتحرير المخالفات بحق المركبات المخالفة وقائدي دراجات توصيل الطلبات.
واستمراراً للحملات المرورية على كافة مناطق البلاد و على مدار الساعة تمكن رجال المرور من تنفيذ حملة مرورية يوم أمس الجمعة.
وأسفرت الحملة عن تحرير 270 مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة، و326 مخالفة للشاحنات، و225 مخالفة تظليل الزجاج المخالف، و422 مخالفة سرعة زائدة، و18 قضية أحداث، و293 مخالفة عدم ربط حزام الأمان، و116 مخالفة للباصات، و101 مخالفة خروج أصوات من العادم، و10 تحويل انتهاء إقامة، و6 مركبات مطلوبة، و17 حجز لمركبات، و12 مخالفة لتكاسي، و264 مخالفة لشركات الأجرة والتوصيل، وضبط 6 مطلوبين، وتحويل 7 أشخاص إلى نظارة المرور.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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