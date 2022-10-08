بوشهري تدعو السعدون للدعوة لاجتماع نيابي في ديوانه لحماية الدستور

• لا يمكن لحكومة تصريف العاجل رفع مرسوم تأجيل انعقاد مجلس الأمة

• ما يحدث من إجراءات يعتبر عبثاً في الدستور والحياة الديمقراطية

طالبت النائب د. جنان بوشهري النائب أحمد السعدون بدعوة النواب لاجتماع في ديوانه لاتخاذ موقف يحمي الدستور .

وقالت بوشهري في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر «ما يحدث من اجراءات يعتبر عبثا في الدستور والحياة الديمقراطية، فلا يمكن لحكومة تصريف العاجل من الأمور رفع مرسوم تأجيل انعقاد المجلس، ولا يمكن لحكومة لم تؤدي اليمين الدستورية رفع المرسوم، وأدعو الرئيس القادم العم أحمد السعدون دعوة النواب لاجتماع في ديوانه لاتخاذ موقف يحمي الدستور».

يأتي هذا في أعقاب إعلان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم الثلاثاء 18 اكتوبر 2022 وذلك استناداً للمادة 106 من الدستور .