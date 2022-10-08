مجلس الأمة

توافد النواب على ديوان النائب د.حمد المطر لحضور الاجتماع التنسيقي 

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• الصيفي: نأمل في التوصل إلى توافق حول منصب نائب رئيس مجلس الأمة 

• عبد الكريم الكندري: لم يتم إقصاء أحد.. وهذا اجتماع تنسيقي لمن يحمل نفس التوجه 

• الشاهين: الحملة لتشويه الأغلبية الإصلاحية في المجلس بدأت مبكراً 

يتوافد أعضاء مجلس الأمة إلى ديوان النائب د.حمد المطر، لعقد اجتماع النواب التنسيقي حول اللجان البرلمانية ومناصب المجلس قبل الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السابع عشر .

من جانبه قال النائب عبدالكريم الكندري إنه لم يتم إقصاء أحد وهذا اجتماع تنسيقي لمن يحمل نفس التوجه والأفكار .

وصرح النائب أسامة الشاهين بأن الحملة لتشويه الأغلبية الإصلاحية بدأت مبكراً وتطابق بأدواتها مع حملة فبراير 2012 .

وأكد النائب الصيفي مبارك الصيفي أن الاجتماع النيابي للتنسيق بين النواب الذين تمت دعوتهم للمرحلة المقبلة ونأمل خلاله في التوصل إلى توافق حول منصب نائب رئيس مجلس الأمة وبقية البنود التي ستتم مناقشتها .

بدوره قال النائب سعود العصفور إن اجتماع اليوم للتنسيق اليوم حول اللجان ونتمنى التوافق حول منصب نائب رئيس مجلس الأمة .

وكان بعض النواب قد أبدوا استنكارهم لعدم دعوتهم إلى الاجتماع النيابي التنسيقي ، معللين ذلك بأنها محاولهم لإقصائهم عن المشاركة في بعض اللجان البرلمانية .

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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