د.إبراهيم الحمود: لا يُمكن تأجيل انعقاد مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد

• لا محل لاستخدام المادة 106 في هذا المجلس لأن الفصل التشريعي لم يبدأ بعد

• الدستور اشترط أن يكون الاجتماع الأول للمجلس خلال أسبوعين من تاريخ الانتخاب

أكد الخبير الدستوري د.إبراهيم الحمود أنه «لا يمكن تأجيل انعقاد الجلسة الافتتاحية مجلس الامة».

وأوضح الحمود أن «المادة 106 واضحة بأن التأجيل يكون في دور الانعقاد ومن ثم لا تحسب هذه الفترة من فترة عمر دور الانعقاد».

وأضاف الحمود أن «الفصل التشريعي لم يبدأ بعد، إذ يبدأ من تاريخ أول اجتماع، وعليه فإن الفصل التشريعي لم يبدأ حتى يقال أن هناك دور انعقاد ومن ثم تأجيل اجتماعاته»،

وأشار إلى أن «الدستور حدد تفصيلا الاجتماع الأول لمجلس الأمة الذي يلي الانتخابات العامة بأن يكون خلال اسبوعين من تاريخ الانتخاب فإن لم يحدد ذلك التاريخ يكون اليوم الذي يليه بقوة الدستور إلا اذا صادف يوم عطلة يرحل إلى اليوم الذي يليه».