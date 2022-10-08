د.عبدالكريم الكندري: الاجتماع النيابي للأغلبية البرلمانية ممن يحملون نفس الأفكار والتوجهات 

• لم يتم إقصاء أحد.. وقد تم تخصيص الدعوة لمن يتشابهون في الأطروحات

• من يريد أن يكون جزءًا من الأغلبية البرلمانية فليقدم نفسه في المجلس

أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن الاجتماع النيابي التنسيقي في ديوان النائب د.حمد المطر هو اجتماع تنسيقي للأغلبية البرلمانية ، لمن يحملون نفس التوجهات ونفس الأفكار ، لذلك تم تخصيص الدعوة لمن يتشابهون في الأطروحات .

وأوضح الكندري قبيل بدء الاجتماع التنسيقي أنه لم يتم إقصاء أحد من حضور الاجتماع ، حيث أن غير الحاضرين ليسوا طرفاً في هذا الاجتماع .

ورداً على من يقول لابد من دعوة الجميع ، قال الكندري إذا أردنا أن ندعو الجميع فلنذهب إلى مجلس الأمة ليحضر الخمسين نائباً .

وأضاف أن الاجتماع للأغلبية ، أن من يريد جزءا من الأغلبية ، فهناك برلمان فليقدم نفسه في المجلس ، والباب مفتوح لانضمام أي شخص ينتمي لنفس الأفكار والطرح وقابل للتنسيق مع هذه الأغلبية .