د.محمد الفيلي لـ«»: يجوز استخدام المادة 106 ما دام موعد بدء دور الانعقاد محدداً 

• أصل وجود المادة 106 في الدستور جاء لمعالجة التوتر بين حكومة ومجلس قائمين

• حكومة تصريف الأعمال قائمة إلى أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

() – أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن أصل وجود المادة 106 من الدستور جاء لمعالجة أي تويتر قد يحدث في العلاقة بين حكومة ومجلس أمة قائمين .

وأوضح الفيلي في تصريح خاص لـ«» أن نص المادة 106 من الدستور لا يمنع استخدامها لتأجيل انعقاد جلسة مجلس الأمة لدور الانعقاد الاول ما دام موعد بدء دور الانعقاد محدداً ومعروفاً وأصبحت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول ، ما يتيح استخدام هذه المادة .

وأضاف أن حكومة تصريف العاجل من الأمور قائمة وموجودة بكامل أعضائها ومستمرة في عملها إلى أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية .