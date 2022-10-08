غائبون وغير مدعوّين.. الاجتماع النيابي التنسيقي يُثير الجدل 

• نواب أكدوا أن الاجتماع للأغلبية ممن يحملون نفس التوجهات فقط

• السعدون وجوهر والحجرف ومهلهل المضف والعتيبي والمويزري لم يحضروا

• لم يتم دعوة بوشهري والخالد والوسمي وشمس والصالح ولاري وأبل وعاشور والخنفور

() – يُعقد حالياً الاجتماع التنسيقي النيابي في ديوان النائب د. حمد المطر والذي جاء بدعوة من المطر للتنسيق حول اللجان البرلمانية ومنصب نائب الرئيس .

وتعرض هذا الاجتماع لبعض الانتقادات على خلفية عدم توجيه الدعوة لبعض النواب المنتخبين من الشعب لحضور الاجتماع التنسيقي .

وقد تغيب عن حضور الاجتماع بعض النواب رغم توجيه الدعوة إليهم للحضور وهم النواب أحمد السعدون وحسن جوهر ومبارك الحجرف ومهلهل المضف وخالد مونس العتيبي وشعيب المويزري .

فيما لم يحضر الاجتماع عدد أكبر من النواب لم توجه لهم الدعوة وهم النائبتين د.جنان بوشهري وعالية الخالد والنواب عبيد الوسمي وهاني شمس وخليل الصالح وأحمد لاري وخليل أبل وصالح عاشور وسعد الخنفور .

هذا وأكد نواب أن اجتماع اليوم للأغلبية البرلمانية فقط ممن يحملون نفس التوجهات والأفكار ، مؤكدين أنه لم يتم إقصاء أحد ولكن غير الحاضرين ليسوا طرفاً في الاجتماع .

وفي المقابل انتقد النواب غير المدعوين عدم دعوتهم إلى الاجتماع النيابي ، مؤكدين أنها محاولة لإقصائهم عن المشهد وإبعادهم عن بعض اللجان البرلمانية.