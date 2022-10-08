مسؤولون أوكرانيون عن تفجير جسر القرم: سلاح الجو الروسي هل أنت نائم؟

(CNN) – بدأ المسؤولون الأوكرانيون بإصدار ردود فعل على انفجار جسر كيرتش الواصل بين شبه جزيرة القرم وروسيا، السبت، دون أن يعلنوا بشكل مباشر مسؤولية بلادهم عن الانفجار.

وقالت البحرية التابعة للجيش الأوكراني عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “سلاح جو الاتحاد الروسي، هل أنت نائم؟”، وقد نشرت مقطع فيديو يُظهر شارعا على الجسر دُمر بشكل كامل.

من جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس الأوكراني وعضو وفد كييف الذي يفاوض روسيا، ديفيد أركهاميا، في بيان نشره عبر تيليغرام عن الحادثة: “البناء غير الشرعي الذي نفذته روسيا بدأ ينهار ويحترق، السبب بسيط، إذا قمت ببناء شيء قابل للانفجار فإنه سينفجر عاجلًا أم آجلًا، وهذه مجرد بداية”، حسب قوله.

وعلق مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، على الحادثة بالقول: “القرم، الجسر، البداية، كل شيء غير شرعي سيُدمر وكل شيء سُرق يجب أن يعود لأوكرانيا، ويجب طرد روسيا من كل موقع تحتله”، حسب قوله.

وكان قد انفجر صهريج وقود على جسر كيرتش الواصل بين روسيا والقرم ،صباح السبت، وفقًا لوكالة نوفوستي الرسمية الروسية، والصور التي تم تداولها على وسائل التواصل، على حين يبقى سبب الانفجار غير واضح.

واتهم مسؤول روسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو “مخربين أوكران” بالوقوف خلف الحادثة.