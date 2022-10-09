اقتصاد

اختراق جديد.. سرقة 100 مليون دولار من «بينانس»

منذ 45 دقيقة
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عام سيئ للعملات المشفرة يتجه نحو منعطف جديد أكثر سوءاً بعد سرقة 100 مليون دولار تقريباً من عملة «بينانس»، فيما يبدو أحدث اختراق يضرب الأصول الرقمية.
قال تشانغ بينغ تشاو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«بينانس»، أكبر بورصة تشفير في العالم، على منصة «تويتر»: تمت عملية اختراق على أحد جسور الانتقال بين سلاسل الكتل (بلوكتشين) ولكن تم احتواء المشكلة الآن».
قدّر متحدث باسم سلسلة كتل “بي إن بي تشين”، وهي الـ«بلوكتشين» المدعومة من «بينانس»، أن الاختراق شمل رموزا رقمية بقيمة تتراوح بين 100 مليون دولار و110 ملايين دولار، مضيفاً أنه تم تجميد ما لا يقل عن 7 ملايين دولار من الأموال المسروقة. وقد تم تعليق العمل عبر جسر «بي إس سي توكن هاب».

منذ 45 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

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