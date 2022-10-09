«الأرصاد»: طقس اليوم حار ورطب نسبياً.. والعظمى 40 درجة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، خلال ساعات النهار، والرياح متقلبةالاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة.

وقالت إن الطقس ليلاً، مائل للحرارة إلى معتدل ورطب على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلةالسرعة 08 – 28 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

وأضافت أن حالة البحر خلال النهار خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام، وفي الليل خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة 40 درجة للعظمى، و21 للصغرى.