«الأشغال» تطالب موظفيها بارتداء ملابس محتشمة ومراعاة المظهر اللائق

طالب وكيل وزارة الأشغال بالتكليف موظفي الوزارة بمراعاة ارتداء ملابس مناسبة أثناء الدوام الرسمي.

وقالت الوزارة في تعميم موجه إلى العاملين إنه لوحظ أن عددا من موظفي الوزارة من الذكور والإناث يرتدون ملابس غير مناسبة أثناء أوقات الدوام، الأمر الذي يتعارض والسلوكيات الواجب الالتزام بها، كما لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ، وفقاً لـ “القبس” .

وشدد التعميم على ضرورة مراعاة جميع الموظفين ارتداء ملابس مناسبة والتقيد بما ورد في التعميم.

وأشارت الوزارة في تعميمها إلى تعميم إداري أصدرته سابقا عام 2013 بشأن ضرورة مراعاة السلوك الذي يتفق والاحترام الواجب للوظيفة استنادا إلى ما نص عليه قانون الخدمة المدنية في المادة 24 من البند الخامس.

وبينت أن قانون الخدمة أوجب على الموظف أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب كما تنص مدونة السلوك الوظيفي على ضرورة الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات العمل ومراعاة المظهر اللائق.