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«الإعلام»: الكويت تشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالرياض

منذ ساعتين
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(كونا) – أعلنت وزارة الإعلام أن الكويت ستشارك في أعمال الدورة الـ22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل.
وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد لـ«كونا» اليوم الاحد ان مشاركة الوزارة ممثلة بإذاعة وتلفزيون الكويت ستكون من خلال عدة اعمال فنية وبرامجية كالدراما والمنوعات والبرامج الثقافية انطلاقا من حرصها على المشاركة في المهرجانات وتبادل الخبرات.
وأضافت مراد أن هذه المشاركة تتوافق مع استراتيجية الوزارة التي تنص على ضرورة تحقيق تفاعل مع الإعلام الدولي وزيادة نسبة المشاركات بالمحافل الإعلامية «كمعيار أساسي لقياس مدى تحقيق أهدافها وتعزيز حصيلتها من الجوائز وتشجيع منتسبيها».
وذكرت أن الوزارة حازت على العديد من الجوائز في دورات سابقة كان آخرها أربع جوائز متنوعة في الدورة الـ21 التي أقيمت في تونس و3 جوائز أخرى في الدورة الـ20.
وأكدت أن المهرجان يحظى بمشاركة وحضور اعلامي دولي كبير في اطار الدفع بالإعلام العربي في مجالات الإذاعة والتلفزيون الى آفاق أوسع ترتقي بدور وسائل التقنية الحديثة وتعزيز برامج التأهيل والتدريب ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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