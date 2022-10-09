الاحتلال يهدم أربعة مساكن فلسطينية لمصلحة مشاريع استيطانية 

(كونا) – قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد بهدم أربعة مساكن للفلسطينيين وجرفت أراضيهم في بلدة (يطا) جنوبي مدينة (الخليل) وسط زيادة في وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال.

وقال منسق اللجنة الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور في تصريح صحفي إن المساكن التي هدمتها قوات الاحتلال تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني.

وأضاف الجبور أن قوات الاحتلال جرفت أرضا بهدف إنشاء شارع استيطاني بطول 700 متر يربط مقاما ونصبا تذكاريا لمقتل مستوطنين في المكان بمستوطنة (بني حيفر) شرقي الخليل.

وتستمر قوات الاحتلال في استيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وسط إدانات واسعة من قبل السلطة الفلسطينية وهيئات حقوقية محلية ودولية بشأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المختلفة.