التاسع من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – التاسع من أكتوبر..

1976 – أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي.

2002 – اللاعب فوزي دهش يحقق الميدالية الذهبية ويتوج بطلا لمسابقة 400 متر عدوا في بطولة دورة الألعاب الآسيوية ال 14 التي أقيمت في بوسان بكوريا الجنوبية.

2009 – المحتجز خالد المطيري (34 عاما) يعود إلى البلاد بطائرة أميرية بعد 8 اعوام من الاعتقال في معتقل غوانتانامو بعدما برأته المحاكم الفيدرالية الأمريكية من تهمة الإرهاب.

2010 – لاعب النادي الكويتي الرياضي للمعاقين عبدالوهاب السعيدي يحرز الميدالية الذهبية بمسابقة سلاح المبارزة لفئة الفلوريه في البطولة الدولية للمعاقين التي أقيمت في هنغاريا.

2011 – الفريق الكويتي للدراجات المائية التابع للنادي البحري يحصد 15 ميدالية (ست ذهبيات وست فضيات وثلاث برونزيات) خلال مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم للدراجات المائية المقامة في ولاية أريزونا الأمريكية.

2013 – نادي الفتاة الكويتي يتوج بلقب بطولة (ياس) الثالثة للأندية العربية لكرة السلة للسيدات في أبوظبي بعد فوزه على نادي المقاولون الأردني في المباراة النهائية بنتيجة 83 مقابل 75 نقطة.

2017 – مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي ومشروع مرسوم آخر بتشكيل لجنة مؤقتة للقيام باختصاصاته وذلك بعد تقديم ستة من أعضاء المجلس البلدي المعينين من قبل الحكومة استقالاتهم.

الوفيات:

2010 – الدبلوماسي فيصل المشعان ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 67 عاما. وعين الراحل سفيرا للكويت لدى قطر والأردن والإمارات وتولى كذلك رئاسة جمعية الخريجين خلال الفترة من 1984 الى 1989.