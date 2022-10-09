دوليات

الجيش الأوكراني: مقتل وإصابة العشرات بقصف على زابوريجيا

منذ ساعة واحدة
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ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن عشرات الأشخاص سقطوا بين قتيل ومصاب في قصف استهدف مدينة زابوريجيا الواقعة بجنوب شرقي أوكرانيا خلال الليل.

وقالت القيادة المركزية للجيش، في صفحتها على «فيسبوك»، «قصف المحتلون الروس المباني السكنية والبنية التحتية المدنية دون مبالاة خلال الليل».

وأضافت: «يتم حالياً التأكد من المعلومات الخاصة بالضحايا، لكن المعروف بالفعل إن العشرات سقطوا بين قتيل ومصاب».

وقال الأمين العام لمجلس بلدية المدينة أناتولي كورتيف على حسابه في تلغرام في وقت لاحق «بعد هجوم ليلي بالصواريخ على زابوريجيا، قُتل 17 شخصًا»، وفق حصيلة أولية.

وتبعد المدينة حوالي 125 كيلومتراً عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بقصف المنشأة التي تديرها طواقم عمل أوكرانية، مما ألحق أضراراً بالمباني وهدد بوقوع كارثة نووية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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