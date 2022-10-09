محليات

«الخدمة المدنية»: لدينا أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن

منذ ساعة واحدة
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أكدت مدير إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامـة بديوان الخدمة المدنية رانية الكوح، اليوم الأحد، أن لدى الديوان أكثر من بديـل جـاهـز لتطبيـق الـدوام المـرن.
وأضافت أنه جارٍ التواصل مع الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في أعداد الموظفين وأيضا الجهات التعليمية المسؤولة عـن دوام طلبة المدارس والمعاهد والجامعات للتوصل لنظام دوام مـرن يـؤدي إلى تخفيف معاناة الازدحام المروري.
وتابعت «سيساهم هذا النظام بحسن سير العمل ولا يخل بنظام الحضور والانصراف، كـمـا يضمن عدم الإخلال بساعات العمل المقررة قانونا والمتاحه لخدمة الجمهور».

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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