أمنيات

«الداخلية»: إبعاد 6112 مخالفاً لـ«الإقامة» خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين

منذ 5 دقائق
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(كونا) – أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد إبعاد 6112 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان إنه وفي إطار جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لضبط المطلوبين والمخالفين لقانون العمل والإقامة تم خلال الفترة المذكورة القبض على 789 مخالفا بواقع 585 في أغسطس و204 في سبتمبر.
وأوضحت الإدارة أن مباحث الإقامة تمكنت أيضا خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 6 أكتوبر الجاري من ضبط 45 شخصا لمخالفتهم قانون الاقامة والعمل.
وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقانون.

منذ 5 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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