«الداخلية»: بيع مركبات بالمزاد العلني الأربعاء 12 الجاري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور سوف تقوم ببيع عدد من المركبات بالمزاد العلني، وذلك عن طريق لجنة بيع المركبات والدراجات بقسم حجز المركبات بمرور العاصمة، والتي أعلنت عنها في جريدة «كويت اليوم» وحسابات وزارة الداخلية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت الإدارة أصحاب هذه المركبات بضرورة مراجعة لجنة بيع المركبات والدراجات بالمزاد العلني.

وقالت إنه سوف يتم بيع هذه المركبات عن طريق المزاد العلني بقسم حجز المركبات بمرور العاصمة يوم الأربعاء الموافق 12 الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساء. موضحة أنه على الراغبين في دخول المزاد التقيّد بالآتي:-

1- مراجعة قسم حجز مركبات كراج العاصمة قبل موعد المزاد بيوم لمعاينة المركبات.

2- لا يتم تحصيل رسوم دخول المزاد وأرضيات حجز المركبات والونش ومبلغ العربون المدفوع من قيمة المركبات وأي مبالغ أخرى إلا عن طريق «الكي نت».

3- في حالة أعطال جهاز «الكي نت» سيتم تحصيل الرسوم المالية «كاش».