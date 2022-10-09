«الداخلية» تحبط تهريب 131 كيلو من «الحشيش» إلى البلاد

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالادارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط شخصين واحباط عملية تهريب (131) كيلو من مادة الحشيش المخدرة قادمة من احدى الدول عبر المياه الإقليمية الكويتية، بعد رصدهما اثناء دخولهما البلاد.

واوضحت أنه بالتحقيق مع المتهمين ومواجهتهما بالتحريات اعترفا بصحتها، وأنهما قاما بجلب كمية من المواد المخدرة لالقائها في البحر، وتم احالتهما والمضبوطات الى جهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

واكدت الإدارة ان رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وادخال مواد مخدرة حفاظاً على المجتمع وانها لن تتوانى في ضبط جميع اساليب عمليات التهريب ومروجيها.