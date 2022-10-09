«الشباب» تنظم دورات حرفية فنية مجانية للشباب الكويتي

(كونا) – أعلنت الهيئة العامة للشباب عن تنظيم عدة دورات حرفية فنية مجانية للشباب الكويتي في مراكز الشباب التابعة للهيئة في مختلف محافظات الكويت.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد بأن الدورات الحرفية الفنية تشمل الرسم الكاريكتيري وإعادة التدوير وأعمال فنية منوعة وتشكيل في عجينة الورق ورسم بالألوان المائية وورشة «الديكوباج» بالإضافة إلى دورة صناعة ألبوم ودورة الخزف.

وأضافت الهيئة ان الهدف من الدورات الحرفية هو استثمار طاقات الشباب وتعليمهم مهارات وحرف جديدة ولتشجيعهم وتحفيزهم لتعلم هوايات جديدة واكتساب الخبرات وتطوير المهارات والقدرات في مجالات عدة.

ودعا المركز الحرفي الشبابي التراثي في الهيئة الشباب الكويتيين من عمر 17 حتى 34 عاماً للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشباب.