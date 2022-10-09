بوتين يحمّل كييف مسؤولية تفجير جسر القرم: «عمل إرهابي»

بعد يومين من الانفجار الذي دمر جزئياً جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا قبل سنوات، كشفت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأحد، أن جهاز المخابرات الأوكرانية وراء تفجير جسر القرم.

بدوره، حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، كييف مسؤولية تفجير جسر القرم، واصفاً الحادث بأنه «عمل إرهابي».

وقال «تفجير جسر القرم كان يستهدف البنية التحتية الروسية».

يأتي ذلك، فيما يترقب العديد من المحللين الخطوات التالية التي سيتخذها بوتين، والتي يرجحون أن تكون تصعيدية، لا سيما أن الانفجار شكل ضربة قوية لموسكو ولأهمية هذا الجسر، رغم أنه استأنف حركته شبه المعتادة اليوم، وعادت القطارات إلى عملها.

ويرى محللون أن بوتين سيكثف هجماته، مستهدفا البنى التحتية الأوكرانية خلال الأيام المقبلة كرد على ضرب الجسر.