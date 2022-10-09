ديلي ميل: ماكرون أحدث شرخاً في معسكر الغرب

اعتبرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحدث شرخاً بمعسكر الغرب بانتقاده تصريحات نظيره الأميركي جو بايدن عن أن الرئيس فلاديمير بوتين يعرض البشرية لحرب «نهاية العالم».

جاء ذلك، بعد تصريحات لبايدن استخدم فيها مصطلحاً توراتياً (هرمجدون) يشير إلى نهاية العالم، وذلك في خضم تحذيره من مغبة استخدام روسيا السلاح النووي في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن ماكرون رده على سؤال عن تصريحات بايدن جاء فيه: «من الضروري التحدث بحذر بشأن التهديد النووي».

وأضاف ماكرون: «يجب أن نتحدث بحكمة عند التعليق على مثل هذه الأمور».

وهذا هو التعليق الثاني لماكرون على تصريحات بايدن، إذ سبق وأعلن أمام قمة الاتحاد الأوروبي في براغ: «لطالما رفضت الانخراط في الخيال السياسي، وخاصة عندما يدور الحديث عن الأسلحة النووية.. في هذه المسألة يجب أن نكون حذرين للغاية».

ورغم التهديدات باستخدام السلاح النووي، تؤكد موسكو أنها لا تهدد أحداً بالأسلحة النووية وأنها ملتزمة تماما ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شنّ حرب نووية، ولكنها أكدت أيضاً حقها في استخدام الأسلحة النووية وفقا للعقيدة النووية الروسية، أي في حالة هوجمت روسيا أو حلفاؤها باستخدام هذا النوع من الأسلحة.