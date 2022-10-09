دوليات

قائد في الجيش الألماني: الحرب في أوروبا ممكنة مرة أخرى

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مع تصاعد التوتر بين روسيا والدول الأوروبية على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، دعا مسؤولون ألمان إلى تعزيز حماية البنى التحتية الرئيسية في البلاد غداة عمليات تخريب كبيرة طالت سكك الحديد، مشيرين إلى احتمال وجود مسؤولية روسية عنها.
فيما نبه قائد في الجيش الألماني إلى أن الحرب في أوروبا ممكنة مرة أخرى، وقال الجنرال كاسترين بورير في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد: نستعد لمواجهة تهديدات هجينة على بنيتنا التحتية.
كما أضاف أن بنيتنا من محطات كهرباء وخطوط أنابيب يمكن أن تكون هدفاً لأي هجوم.
بالتزامن، قال المسؤول في حزب الخضر الألماني وعضو الائتلاف الحكومي أنطون هوفرايتر: لا يمكننا أن نستبعد وقوف روسيا أيضاً وراء الهجوم على شركة السكك الحديد، معتبراً أن حوادث التسريب الأخيرة من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق تحمل أصلاً بصمات الكرملين.
كما أضاف رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني في مقابلة مع مجموعة “فونكي” الإعلامية: ربما في الحالتين يتعلق الأمر بتحذير لأننا ندعم أوكرانيا.
ودعا إلى الإفراج عن 20 مليار يورو لحماية البنية التحتية الحيوية بشكل أفضل، وتعزيز قدرات الشرطة وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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